Thüringens Justizminister Lauinger hat die gestern vom Bundestag beschlossenen Neuregelungen für Abschiebungen kritisiert.

Der Grünen-Politiker sagte im Deutschlandfunk, tatsächliche Probleme, wie etwa fehlende Rücknahmeabkommen mit den Heimatländern oder ungeklärte Identitäten, würden nicht gelöst. Lauinger kritisierte insbesondere, dass Abschiebehäftlinge künftig in Justizvollzugsanstalten untergebracht werden können, was nach seiner Ansicht gegen europäisches Recht verstößt. Zudem werde es in der Praxis nicht leicht umzusetzen sein, ausreisepflichtige Familien gemeinsam mit Schwerverbrechern unterzubringen.



Lauinger und die ebenfalls grünen Landesjustizminister von Hamburg und Berlin haben angekündigt, eine Überweisung des Gesetzes in den Vermittlungsausschuss zu beantragen.

AfD: "hohle Ankündigungen"

Laut AfD wird das Gesetzespaket die Zahl der Abschiebungen nicht erhöhen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Baumann, teilte mit, es handele sich um einen "Katalog hohler Ankündigungen".