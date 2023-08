Hält es für falsch, die Rundfunkgebühren zu senken: Benjamin-Immanuel Hoff, Thüringer Staatskanzleichef und Kulturminister. (imago / Jacob Schröter )

Der Linken-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Diskussionen über eine Senkung oder gar Abschaffung der Finanzierung von ARD, ZDF und Deutschlandradio eigneten sich nicht als Wahlkampfschlager. Dennoch hätten FDP, AfD und ein Teil der CDU das Thema in einigen Bundesländern dazu gemacht. Er persönlich glaube nicht, dass sich der Rundfunkbeitrag senken lasse, während alle anderen Preise stiegen. Zugleich forderte Hoff die öffentlich-rechtlichen Sender auf, sich der Kritik zu stellen. Dies gehöre wie bei anderen öffentlichen Institutionen in einer Demokratie dazu.

Zuletzt hatte die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt ihre Kritik an den Rundfunkgebühren von derzeit 18 Euro 36 bekräftigt und eine eigens in Auftrag gegebene Umfrage veröffentlicht. Darin gaben gut 90 Prozent der etwa eintausend Befragten an, sie seien nicht bereit, die steigenden Kosten der Sendeanstalten über einen höheren Beitrag zu finanzieren.

