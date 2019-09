Der thüringische Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) hat vor Koalitionen zur Abwehr der AfD gewarnt.

Mit Blick auf die Sondierungsgespräche in Sachsen sagte Ramelow, solche Zwangsbündnisse führten zu nichts Gutem. In Sachsen wollen CDU und Grüne miteinander sprechen. Die Landesverbände der beiden Parteien hatten sich allerdings in den vergangenen Jahren inhaltlich scharf voneinander abgegrenzt. Dritter Partner könnte die SPD sein. Ramelow betonte, er rate Ministerpräsient Kretschmer, sich auf eine Kultur des Umgangs miteinander zu verständigen. Es bringe nichts, wenn ein großer Partner einen kleinen zu irgendetwas zwinge. Wichtig sei es, dass man sich gegenseitig respektiere.



Ramelow selbst führt in Thüringen eine Dreier-Koalition aus Linken, SPD und Grünen an. In dem Bundesland wird am 27. Oktober gewählt.