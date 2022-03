Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) (imago-images/ Jacob Schöter)

Er sei dafür, dass man die Luxusjachten der Oligarchen einkassiere und an die Organisation "Sea Watch" übertrage, sagte der Linke-Politiker Ramelow der Wochenzeitung "Die Zeit". Die Linke habe sich schon immer für die Enteignung von Oligarchen eingesetzt. Russlands Staatschef Putin könne nur noch vom Ukraine-Krieg abgebracht werden, indem man den Geldhahn zudrehe. Er sei "für einen kompletten Entzug aller Vermögenswerte derer, die das System Putin tragen". Ramelow sprach in der "Zeit" von einem "aggressiven Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat". Er habe dadurch seine Meinung zu Aufrüstung geändert. "Im Gegensatz zu breiten Strömungen in meiner Partei" finde er, dass die Bundeswehr besser ausgestattet werden müsse.

