Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit hat der thüringische Ministerpräsident Ramelow mehr Respekt für die Menschen in Ostdeutschland gefordert.

Der Linken-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, die Menschen arbeiteten länger, erhielten weniger Lohn und müssten sich dann noch anhören, sie seien undankbar. Die Ostdeutschen seien keine Bittsteller. Sie leisteten genauso viel für die deutsche Einheit wie die Menschen im Westen. Ähnlich hatte sich zuvor Berlins Regierender Bürgermeister Müller geäußert. Der SPD-Politiker betonte, die friedliche Revolution habe es nur gegeben, weil Menschen gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte gestritten hätten. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West müssten das Ziel bleiben.



In der Hauptstadt begannen gestern die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Das dreitägige Bürgerfest steht unter dem Motto "Nur mit Euch". Müller sagte, mit dem Motto wolle man deutlich machen, was das Land gemeinsam geschafft habe.