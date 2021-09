Der Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes, Kramer, sieht eine zunehmende Radikalisierung der rechten Szene.

Der Mord an einem Tankstellenkassierer in Idar-Oberstein sei nicht überraschend, sagte Kramer im Deutschlandfunk. Der Verfassungsschutz habe zuletzt die Sicherheitsbehörden vor der zunehmenden Gewaltenthemmung in der rechten Szene gewarnt. Vor allem in Sozialen Medien sei der Ton deutlich schärfer geworden.



Kramer betonte zugleich, dass nicht alle Impfgegner und Querdenker kriminalisiert werden dürften. Allerdings versuchten Vertreter des rechten Spektrums seit Jahren, mit Emotionen auf Stimmenfang zu gehen und die Gesellschaft zu spalten.



In Idar-Oberstein war am Wochenende ein 20-jähriger Tankstellen-Mitarbeiter getötet worden. Anlass war offenbar ein Streit um die Pflicht zum Tragen einer Corona-Maske.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.