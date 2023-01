Kohleproteste

Polizisten tragen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg aus einer Gruppe von Demonstranten und Aktivisten heraus und vom Rand des Braunkohlentagebaus Garzweiler II weg. (Roberto Pfeil / dpa / Roberto Pfeil)

Nach Polizeiangaben wurde sie zusammen mit anderen Demonstranten von der Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler 2 weggetragen. Der Polizei Aachen zufolge sollte sie noch im Laufe des Abends wieder freigelassen werden. Thunberg hatte sich vergangene Woche den Protesten gegen den Abriss des Dorfes Lützerath angeschlossen. Der Energiekonzern RWE will die darunter liegende Kohle abbaggern.

Nach der Räumung von Lützerath hatten sich heute mehrere hundert Menschen an einer Demonstration am Tagebau Garzweiler 2 beteiligt. Als eine Gruppe in den Tagebau laufen wollte, kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Am Morgen waren zudem mehr als 100 Aktivisten in den Tagebau Inden eingedrungen und hatten dort vorübergehend einen Schaufelradbagger besetzt.

Die Partei Die Linke beantragte eine Aktuelle Stunde im Bundestag zur Räumung von Lützerath. Auch die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Dröge, erklärte, der Polizei-Einsatz müsse parlamentarisch nachbereitet werden. Polizei und Klima-Akivisten hatten sich gegenseitig ein überhartes Vorgehen vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.