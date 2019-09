Mit einem eindringlichen Appell zum Handeln ist in New York der UNO-Klimagipfel eröffnet worden.

UNO-Generalsekretär Guterres sagte, es sei genug geredet worden. Notwendig seien brauche Sofortmaßnahmen, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Die Klimaaktivistin Thunberg warf den Staats- und Regierungschefs Versagen vor. "Sie haben mir meine Träume und meine Kindheit gestohlen", sagte die 16-Jährige wörtlich. "Wie könnt ihr nur weiter wegschauen?"

Merkel: "Haben Weckruf der Jugend gehört"

Auf dem Gipfel stellen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt ihre Klimaschutzpläne für die kommenden Jahre vor. Bundeskanzlerin Merkel hat die Verantwortung der Industrienationen für die Erderwärmung bekräftigt. Der Klimawandel sei menschengemacht, und die Leidtragenden seien die Entwicklungsländer, sagte Merkel in ihrer Rede bei der Eröffnung des Gipfels. Sie hob hervor, dass in Deutschland ein Prozent der Weltbevölkerung lebten, das Land aber zwei Prozent der weltweiten Treibhausgase verursache. Würden alle Länder so handeln, würden sich die CO2-Emissionen weltweit verdoppeln. Die Bundeskanzlerin wies auf das jüngst beschlossene Klimapaket der Großen Koalition hin und äußerte die Hoffnung, dass sich die geplante Bepreisung von CO2 in der gesamten Europäischen Union durchsetzen werde. Mit Blick auf die anhaltenden Klimaproteste betonte Merkel, man habe den Weckruf der Jugend gehört.



Kurz vor Beginn des Gipfels trat auch Russland offiziell dem Pariser Klimaabkommen von 2015 bei. Außerdem teilten die Vereinten Nationen mit, dass sich inzwischen mehr als 60 Länder weltweit dazu verpflichtet haben, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu werden.

Kinder reichen Beschwerde beim UNO-Kinderrechtsausschuss ein

Thunberg und 15 weitere Kinder und Jugendliche aus zwölf Ländern haben eine Beschwerde beim Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen eingereicht. Darin werfen sie den UNO-Mitgliedsstaaten vor, nicht genug gegen den Klimawandel zu unternehmen - und damit gegen die vor 30 Jahren verabschiedete Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen zu verstoßen. Unter den Jugendlichen ist auch eine 15-Jährige aus Hamburg. Die 1989 verabschiedete Kinderrechtskonvention legt Standards zum Schutz von Kindern weltweit fest.