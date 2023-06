Der THW Kiel wurde zum 23. Mal deutscher Handball-Meister. (IMAGO / Sportfoto Rudel / IMAGO / Pressefoto Rudel / Robin Rudel)

Der THW sicherte sich zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren den Titel. Während der Saison lieferten sich die Kieler lange Zeit mit dem SC Madgeburg ein enges Rennen um die Tabellenspitze. Die Magdeburger schlossen die Bundesliga auf dem zweiten Rang ab. Bundestrainer Gislason gratulierte beiden Mannschaften: "Insgesamt war das eine der spannendsten Spielzeiten seit langer Zeit und Werbung für den Handball."

In der Bundesliga gingen die Plätze drei, vier und fünf an die Füchse Berlin, die SG Flensburg-Handewitt und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. GWD Minden und der ASV Hamm-Westfalen steigen in die 2. Bundesliga ab.

