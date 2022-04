Jubel beim THW Kiel (Axel Heimken/dpa)

Beste Kieler Torschützen waren der norwegische Rückraumspieler Sander Sagosen mit acht und Ex-Nationalspieler Hendrik Pekeler mit sechs Treffern. Torhüter Niklas Landin trug zum Kieler Sieg mit etlichen Paraden bei. Nach 28 Jahren in Hamburg wird die Pokalendrunde ab dem kommenden Jahr in Köln gespielt.

In der Bundesliga steht Magdeburg acht Spieltage vor Saisonende mit acht Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Kiel und den Füchsen Berlin. Vereinsweltmeister ist die Mannschaft in dieser Saison bereits. Als nächster Erfolg ist der Sieg in der European League möglich.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.