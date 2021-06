Eine Aktion westlicher Konsulate in Hongkong zur Erinnerung an die Studentenproteste auf dem Tiananmenplatz ist von China scharf kritisiert worden.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sagte, das Entzünden von Kerzen in den Konsulaten sei eine ungehobelte politische Aktion. Er warf insbesondere den USA und der EU vor, Hongkong destabilisieren zu wollen und sich in interne Angelegenheiten einzumischen.



Die diplomatischen Vertretungen Washingtons und Brüssels hatten gestern Kerzen in den Fenstern der Konsulatsggebäude aufgestellt und Fotos davon im Internet veröffentlicht. Auch in den Straßen von Hongkong gedachten die Menschen trotz des Demonstrationsverbots der Opfer des Massakers im Jahr 1989. Sie zogen den gesperrten Victoria Park entlang, viele ebenfalls mit Kerzen oder den eingeschalteten Taschenlampen ihrer Smartphones.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.