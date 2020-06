Zum 31. Jahrestag der Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens hat die Bundesregierung die Freilassung aller noch immer in China inhaftierten damaligen Demonstranten gefordert.

Die Menschenrechtsbeauftragte Kofler sagte, was damals in Peking und vielen anderen Orten Chinas geschehen sei, dürfe nicht vergessen werden und dürfe sich nicht wiederholen. Man gedenke der Opfer, die gewaltlos für Reformen und ihre Überzeugungen eingetreten seien. Die SPD-Politikerin rief die chinesische Regierung zudem auf, die Menschenrechte und grundlegenden Freiheiten aller Bürger zu achten.



Am 4. Juni 1989 war die chinesische Armee in Peking mit Panzern gegen Studenten vorgegangen, die auf dem Tiananmen-Platz für mehr Demokratie demonstrierten. Hunderte, nach einigen Schätzungen sogar mehr als tausend Menschen wurden dabei getötet.



In Hongkong wurden erstmals Gedenkveranstaltungen untersagt. Offiziell wurde dies mit der Corona-Pandemie begründet. Aktivisten der Demokratiebewegung halten dies nur für einen Vorwand.