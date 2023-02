Robin Ticciati stellt "Ein Heldenleben" von Richard Strauss vor

Böses atonales Knurren, zärtliche Soloviolinklänge, martialische Trommelschläge. Das findet sich in 50 Minuten, in der ein junger Mann in die Welt zieht. Dabei verwickelt er sich in die Auseinandersetzung, in Kämpfe mit üblen Mächten und findet schließlich eine Gefährtin. Er stiftet Friedenswerke und zieht sich am Ende aus dem Trubel des Tages zurück.

Diese Handlung hatte Richard Strauss im Kopf als Gerüst für seine große sinfonische Dichtung „Ein Heldenleben“. Seine Kritiker sahen darin einen überheblichen Gestus, ein Selbstporträt des Tonsetzers.

Der Weg mit und durchs Orchester

Das durchkomponierte Werk ist ein gewaltiges, organisches Gebilde, das der Dirigent Robin Ticciati, am Pult des Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, mit Erläuterungen und vielen Klangbeispielen beim Casual Concert in der Berliner Philharmonie am 19.12.2022 vorstellte.

Der Chefdirigent des DSO Berlin, Robin Ticciati, hat vor kurzem seinen Vertrag beim DSO verlängert. (Robin Ticciati / DSO / Peter Adamik)