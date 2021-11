Bundespräsident Steinmeier hat den Umgang des belarussischen Machthabers Lukaschenko mit der Flüchtlingskrise als staatlich organisiertes Schlepperwesen bezeichnet.

Die Menschen würden in inakzeptabler Weise von der politischen Führung in Minsk instrumentalisiert, um politischen Druck auf die Europäische Union auszuüben, sagte Steinmeier bei einem Treffen mit der belarussischen Oppositionsführerin Tichanowskaja in Berlin. Mit ihr sprach Steinmeier über die Lage in Belarus und die Repressionen, denen viele Menschen im Land unverändert ausgesetzt seien. Tichanowskaja hatte zuvor die Debatte im Bundestag über die Flüchtlingskrise von der Tribüne aus verfolgt und war von den Abgeordneten mit langem Beifall begrüßt worden.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.