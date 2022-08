Zwei Jahre nach Massenprotesten

Die belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja ist überzeugt davon, dass die Menschen in ihrer Heimat gegen den Krieg in der Ukraine sind. (ŠŠŠimánek Vít/CTK/dpa)

Swetlana Tichanowskaja trat 2020 als Präsidentschaftskandidatin an. Sie lebt mittlerweile in der litauischen Hauptstadt Vilnius im Exil. Die Lage in ihrem Heimatland beobachtet sie weiter - nicht zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der benachbarten Ukraine. Der belarussische Machthaber stellte dafür den russischen Truppen sein Land als Aufmarschgebiet zur Verfügung.

Tichanowskaja sagte nun im Deutschlandfunk über ihre Heimat: "Wenn die Befürworter des Regimes früher sagten: Wir haben zwar eine Diktatur, aber keinen Krieg, so stimmt diese Argumentation jetzt nicht mehr. Der Krieg hat endlich alles an seinen Platz gebracht. Jedem ist jetzt klargeworden, dass es das Ziel des Kremls ist, die Ukraine oder Belarus nicht aus seiner Kontrolle zu entlassen."

"Die Belarussen sind gegen diesen Krieg"

Laut Tichanowskaja ist die Oppositionsbewegung in Belarus trotz der russischen Invasion in die Ukraine vor lebendig. Demnach riskieren Tausende ihr Leben und ihre Freiheit und schicken Nachrichten über die Bewegung russischer Truppen und Ausrüstung und versorgen so das ukrainische Hauptquartier mit operativen Informationen. Mütter und Ehefrauen hätten eine Organisation gegründet, die gegen die Entsendung belarussischer Soldaten in die Ukraine kämpft: "Der Ukraine zu helfen bedeutet jetzt, Lukaschenko zu schwächen, um Putin zu schwächen. Belarussen sind nicht mit dem Regime gleichzusetzen. Das Regime ist Aggressor und Kollaborateur. Die Belarussen sind gegen diesen Krieg", stellt Tichanowskaja klar.

Belarus aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit verschwunden

Der frühere belarussische Kulturminister Pawel Latuschko, Mitglied im Koordinationsrat der Opposition im Exil, beklagt, dass Belarus durch den Krieg gegen die Ukraine aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit verschwunden ist. Der Europäischen Union macht er große Vorwürfe: „Die EU gibt nicht einmal mehr Protesterklärungen ab." Nach wie vor würden Menschenrechte in Belarus verletzt. Gerade sei eine junge Journalistin von Belsat zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. "Keiner reagiert." Belarus sei inzwischen ein totalitäres System mit der vollständigen Kontrolle über die Gesellschaft, erklärte Latuschko.

"Mit dem Schicksal der Ukraine entscheidet sich auch die Zukunft von Belarus"

Der belarussische Politologe Artyom Shraibman ergänzt: "Die Europäische Union hat Lukaschenko nichts zu bieten, was die Abhängigkeit von Putin, in die er sich begeben hat, aufwiegen würde. Ein neuer Flirt mit dem Westen wäre für ihn ein sehr riskantes Unterfangen, das ihm keine schnellen Vorteile bietet." Von daher sei auszugehen, dass die Verhältnisse in Belarus zunächst erst einmal unverändert blieben. Nichts werde das Regime jedoch so schaden wie eine Schwächung Russlands als Folge einer militärischen Niederlage in der Ukraine. Mit dem Schicksal der Ukraine entscheide sich auch die Zukunft Belarus'.

