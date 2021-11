Frankreich, Straßburg: Swetlana Tichanowskaja, belarussische Oppositionspolitikerin, spricht vor dem Europäischen Parlament. (Julien Warnand/EPA / POOL/AP/dpa)

In einer Rede vor dem Europäischen Parlament sprach sie sich in Straßburg für ein aktiveres Vorgehen aus, wenn es um Autokratie gehe. Zudem warb Tichanowskaja für mehr Unterstützung der Opposition in Belarus, unter anderem für Medien und Menschenrechtler. Sie begrüßte die von der Europäischen Union verhängten Sanktionen gegen das Umfeld Lukaschenkos.

Die EU wirft der Regierung des Machthabers vor, Migranten absichtlich ins Land zu holen, um sie über die Grenze in die Europäische Union zu schicken. Brüssel zufolge will Lukaschenko damit Rache für Sanktionen üben. Dieser weist die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.