Das Tiefdruckgebiet Bernd hat in einigen Regionen Deutschlands für Überschwemmungen gesorgt. Starkregen verursachte vielerorts Schäden. Eine Änderung der Wetterlage ist bis zum Wochenende nicht in Sicht.

Besonders betroffen ist Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. In Hagen rief die Stadt alle Menschen mit Häusern und Wohnungen in Flussnähe dazu auf, sich in höhere Lagen zu begeben. Dort kommt die Bundeswehr zum Einsatz, um die Straßen freizuräumen. Im etwa 20 Kilometer entfernten Altena kam ein Feuerwehrmann ums Leben. Er sei bei Rettungsarbeiten ertrunken, teilte die Polizei mit. In Düsseldorf sollten Anwohner einer Siedlung im Stadtteil Grafenberg ihre Wohnungen wegen Hochwassers verlassen. In Würselen bei Aachen stürzte das Flachdach eines Geschäfts in einem Einkaufszentrum ein. In Sachsen und Baden-Württemberg werden weiterhin zwei Männer vermisst, die von Wassermassen mitgerissen worden waren.



Deutschlandweit berichten Kommunen von vollgelaufenen Kellern, überschwemmten Straßen und Erdrutschen. Die Behörden erwarten, dass der Rheinpegel in den kommenden Tagen weiter steigt.

Unwetter in Teilen Deutschlands bis zum Wochenende

Laut dem Deutschen Wetterdienst DWD ziehen in den kommenden Tagen weitere Starkregengebiete vor allem in Richtung Westen und Südwesten. Wegen des teils extrem ergiebigen Dauerregens hat der DWD eine Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie für das Saarland herausgegeben. Der DWD warnt vor der Überflutung von Kellern und Straßen, vor Hochwasser in Bächen und Flüssen, vor Erdrutschen und örtlich auch vor Blitzschäden. Mit den heftigsten Anstiegen der Wasserstände rechnet der DWD in der kommenden Nacht sowie am Donnerstag. Dann könne es Niederschlagsmengen von 70 bis 120 Liter pro Quadratmeter geben, hieß es.

Lagestabiles Tiefdruckgebiet sorgt für Dauerregen

Das Tiefdruckgebiet Bernd bringt warme, feuchte Luft nach Deutschland. Diese Verbindung führt laut dem DWD-Meteorologen Felix Dietzsch in der Regel zu anhaltenden und kräftigen Niederschlägen, die früher oder später "das eine oder andere Fass zum Überlaufen bringen."



Das Tief kreist aktuell über Deutschland und bewegt sich nur langsam weiter. Der Leiter des nordrhein-westfälischen Umweltamtes, Mehlig, sagte den "Westfälischen Nachrichten", die stabile Lage des Tiefdruckgebiets sei ungewöhnlich und in dieser Ausprägung eher selten. In den vergangenen 15 Jahren habe es das nicht gegeben. Auch die Regenmengen hält Mehlig für ungewöhnlich.



Der ausgiebige Regen hat aber auch positive Effekte: Die Wälder in Deutschland können laut Forstexperten aktuell jeden Tropfen Wasser gebrauchen, denn die extreme Trockenheit besonders des Jahres 2018 wirkten immer noch nach.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.