Das Tiefdruckgebiet Bernd hält dieser Tage mehrere Regionen Deutschlands in Atem. Die heftigen Regenfälle haben vielerorts Schäden verursacht, und die Wetterlage soll sich bis zum Wochenende kaum ändern. Einige Fachleute halten die hohen Niederschlagsmengen für ungewöhnlich.

Gestern und in der Nacht hatten die Unwetter vor allem in Sachsen und Teilen Bayerns für Überflutungen gesorgt. Im sächsischen Jöhstadt wurde eine Person von einer Sturzflut mitgerissen und wird seitdem vermisst.



Im Landkreis Hof in Oberfranken wurde wegen Starkregens der Katastrophenfall ausgerufen. Dort mussten einige Menschen ihre überfluteten Häuser verlassen. In Hagen in Nordrhein-Westfalen gingen in der Nacht hunderte Notrufe bei der Feuerwehr ein. Dort rutschten Schlammmassen von Hängen und machten einige Straßen auch für die Rettungskräfte unpassierbar. In Mannheim und Umgebung stürzten Bäume um; viele Straßen standen unter Wasser.

Unwetter in Teilen Deutschlands bis zum Wochenende

Laut dem Deutschen Wetterdienst DWD ziehen in den kommenden Tagen weitere Starkregengebiete vor allem in Richtung Westen und Südwesten. Wegen des teils extrem ergiebigen Dauerregens hat der DWD eine Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie für das Saarland herausgegeben. Der DWD warnt vor der Überflutung von Kellern und Straßen, vor Hochwasser in Bächen und Flüssen, vor Erdrutschen und örtlich auch vor Blitzschäden. Mit den heftigsten Anstiegen der Wasserstände rechnet der DWD in der Nacht zum Donnerstag sowie am Donnerstag. Dann könne es Niederschlagsmengen von 70 bis 120 Liter pro Quadratmeter geben, hieß es.



Die Pegelstände in kleineren Flüssen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg steigen bereits. Am Rhein wird ein fünf- bis zehnjähriges Hochwasser erwartet.

Lagestabiles Tiefdruckgebiet sorgt für Dauerregen

Grund für die aktuelle Wetterlage ist das Tiefdruckgebiet Bernd, das warme, feuchte Luft nach Deutschland bringt. Diese Verbindung führt laut dem DWD-Meteorologen Felix Dietzsch in der Regel zu anhaltenden und kräftigen Niederschlägen, die früher oder später "das eine oder andere Fass zum Überlaufen bringen."



Das Tief kreist aktuell über Deutschland und bewegt sich nur langsam weiter. Der Leiter des nordrhein-westfälischen Umweltamtes, Mehlig, sagte den "Westfälischen Nachrichten", die stabile Lage des Tiefdruckgebiets sei ungewöhnlich und in dieser Ausprägung eher selten. In den vergangenen 15 Jahren habe es das nicht gegeben. Auch die Regenmengen hält Mehlig für ungewöhnlich.

Ist der Klimawandel schuld?

Ob die Starkregenereignisse direkt durch den Klimawandel ausgelöst werden, ist schwer zu beantworten. Nach den Unwettern von Anfang Juli sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich der "taz", es gebe eine Tendenz zu häufigeren Gewittern mit Starkregenereignissen. Das zeigten die Werte eines Radarverbundsystems, das seit 20 Jahren die Niederschlagsereignisse im Land aufzeichnet. Das passe auch zur Entwicklung in der Atmosphäre im Rahmen des Klimawandels, erklärte Friedrich. Durch die wärmeren Temperaturen in den höheren Luftschichten könnten diese mehr Feuchtigkeit speichern, dadurch falle auch mehr Regen.



Auch andere Fachleute gehen davon aus, dass sich Hoch- und Tiefdruckgebiete wegen des fortschreitenden Klimawandels im Sommer länger über Europa halten werden. Das würde zu länger anhaltenden Hitzewellen aber auch zu Dauerregen führen. Ursache ist möglicherweise die Eisschmelze in der Arktis, durch die sich die Position des Polarjetstreams verändert, ein Windband, das das Wetter bei uns stark beeinflusst.



Der ausgiebige Regen hat aber auch positive Effekte: Die Wälder in Deutschland können laut Forstexperten aktuell jeden Tropfen Wasser gebrauchen, denn die extreme Trockenheit besonders des Jahres 2018 wirkten immer noch nach.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.