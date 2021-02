Anhaltender Schneefall und Glatteis sorgen in Teilen Deutschlands weiter für Verkehrsprobleme.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sind auf der Autobahn 6 bei Nürnberg zahlreiche Lastwagen stecken geblieben. Ähnliche Probleme gab es auch auf der Autobahn 4 bei Gera in Thüringen. Ein Fahrverbot für Lkw auf den Autobahnen in Westfalen und Teilen Niedersachsens wurde bis zum Mittag ausgeweitet.



In Uelzen im Nordosten Niedersachsens konnte ein Zug mit rund 25 Reisenden seine Fahrt am Abend nicht fortsetzen. Die Bahn geht auch heute von starken Beeinträchtigungen in weiten Teilen Deutschlands aus. In Bayern fallen nach Angaben des Kultusministeriums in mehreren Landkreisen Unterricht und Notbetreuung aus.



Tief Tristan hatte am Wochenende mit Wind, Schnee und Glatteis für einen Wintereinbruch gesorgt.

