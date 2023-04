Regenwolken (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Michael Reichel)

Die Vorhersage:

Im Tagesverlauf verbreitet Regen. In einem Streifen vom Norden bis in den Südosten auch sonnig. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. Morgen erneut bewölkt mit Regen, im Nordwesten und Westen wechselnd bewölkt und meist trocken. Temperaturen 8 bis 15 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Westen teils sonnig, teils bewölkt. Im Osten und Süden wolkig mit Schauern. 10 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.