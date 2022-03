Sonnenaufgang (picture alliance / dpa / Matthias Benirschke)

Die Vorhersage:

Im Norden, Osten und Südwesten zeitweise aufgelockert bewölkt, in der Mitte von Westen her Regen, teils länger anhaltend. Höchstwerte 8 bis 10 Grad bei Regen sowie an den Küsten, sonst 10 bis 14 und im Südwesten bis 16 Grad. Morgen zunächst noch wechselnd bis stark bewölkt, nachmittags von Westen her Auflockerungen. Temperaturen an der Ostsee 8 bis 10, sonst 11 bis 18, im Südwesten bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten Durchzug eines Wolken- und Regenbandes. Nach Süden hin kaum Niederschlag, im Südosten oft sonnig. 13 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.