Wetter Tiefausläufer sorgen vorübergehend für wechselhaftes Wetter

Das Wetter: Im Süden und in der Mitte von West nach Ost Regen. Auch im Nordwesten gelegentlich etwas Regen. Im Nordosten und Osten teils aufgelockert und trocken. 8 bis 11 Grad bei Regen und an den Küsten, sonst 11 bis 15 Grad. Morgen zunächst noch wechselnd bis stark bewölkt, nachmittags von Westen her Auflockerungen. Temperaturen an der Ostsee 8 bis 10, sonst 11 bis 18 Grad.

15.03.2022