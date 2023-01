Arzneimittelreform

Ab 2027 sollen alle Wirkstoffe gegen Krankheitskeime wie Bakterien, Viren, Pilze und Einzeller verschreibungspflichtig sein. Mit dem Schritt will die EU verhindern, dass sich Resistenzen noch schneller ausbreiten und noch mehr Wirkstoffe gegen Erreger unwirksam werden. Bisher können Tierarzneimittel gegen die Weißpünktchenkrankheit, die zu den häufigsten Krankheiten bei Zierfischen zählt, rezeptfrei im Zoo-Fachhandel gekauft werden. Die Krankheit kann für die Fische tödlich enden. Greift die geplante Neu-Regelung, könnte das die Besitzer von Zierfischen vor große Probleme stellen. Fachleute warnen vor einer Versorgungslücke . Ihnen zufolge gibt es in Deutschland zu wenige spezialisierte Tierärzte. Außerdem müssten die Präparate in einem aufwändigen Verfahren zunächst offiziell zugelassen werden. Unklar ist, ob sich der Aufwand für Wirkstoffhersteller lohnt.