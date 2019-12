Russlands Präsident Putin hat den in Berlin ermordeten Georgier einen "Banditen" genannt, der selbst viele Menschen getötet habe.

Unter anderem sei er für einen Terroranschlag in der Moskauer Metro verantwortlich gewesen, sagte Putin in Paris. Details nannte er nicht. Der russische Präsident warf Deutschland vor, den Mann trotz entsprechender Gesuche nicht ausgeliefert zu haben.



Der SPD-Außenpolitiker Schmid sagte im ARD-Fernsehen, er sei erschrocken über Putins Wortwahl. Selbst wenn der Georgier ein Terrorist gewesen sei sollte, sei es unmöglich, dass ein ausländischer Geheimdienst in Deutschland einen Mord verübe. Es gebe rechtsstaatliche Verfahren, an die sich auch Russland halten müsse.