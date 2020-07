Der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister Albrecht von den Grünen hat die neue Verordnung zur Sauenhaltung gegen Kritik verteidigt.

Albrecht sprach im Deutschlandfunk von einem Paradigmenwechsel in der Tierhaltung. Man habe erreicht, dass der sogenannte Kastenstand für Sauen beendet werde. Künftig sollen die Tiere auf einer größeren Fläche in der Gruppe leben.



Der Bundesrat hatte einen Kompromiss zur Sauenhaltung in engen Metallgittern gebilligt. Dieser wurde von grün-mitregierten Ländern unterstützt. Die Einigung sieht vor, dass spätestens nach einer Übergangsfrist von acht Jahren Sauen im Deckzentrum nicht mehr im sogenannten Kastenstand gehalten werden dürfen. Für den Abferkelbereich, in dem die Jungtiere mit der Muttersau die ersten Lebenswochen verbringen, beträgt die Übergangszeit 15 Jahre. Tierschützer kritisieren die Übergangsfristen als zu lang. Bauernpräsident Rukwied sprach von einer "sehr schmerzhaften" Entscheidung, die in jedem Betrieb größere Baumaßnahmen nötig mache.



Die Bundesregierung will Landwirte mit insgesamt 300 Millionen Euro beim Umbau ihrer Ställe unterstützen, sollten sie die Kastenstandhaltung früher aufgeben wollen.



Mehr zum Thema können Sie in diesem Beitrag lesen.