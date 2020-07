Der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister Albrecht hat die neue Verordnung zur Sauenhaltung gegen Kritik verteidigt.

Der Grünenpolitiker sprach im Deutschlandfunk von einem Paradigmenwechsel in der Tierhaltung. Man habe erreicht, dass der sogenannte Kastenstand für Sauen in engen Metallgittern beendet werde. Der Bundesrat hatte den Kompromiss gestern gebilligt. Danach müssen die Tiere künftig auf einer größeren Fläche in einer Gruppe gehalten werden. Tierschützer kritisieren allerdings die Übergangsfristen von acht beziehungsweise 15 Jahren als zu lang.