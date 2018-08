Das Bundeslandwirtschaftsministerium fordert von den Ländern konsequentere Tierschutzkontrollen.

In einem Schreiben an die Länderressorts heißt es, die Agrarbetriebe würden extrem unterschiedlich kontrolliert. So hätten die durchschnittlichen Intervalle im Zeitraum 2009 bis 2017 zwischen 2,6 und 48,1 Jahren gelegen. Das lasse sich der Öffentlichkeit nur schwer vermitteln. Verstöße gegen den Tierschutz seien teilweise nicht von amtlicher Seite, sondern von Gruppen oder einzelnen Personen aufgedeckt worden. Das Agrarministerium fordert deswegen neue Strukturen und eine bessere personelle und finanzielle Ausstattung der Kontrollbehörden in den Ländern. Verbesserungen auf diesem Gebiet dienten dem Tierschutz.