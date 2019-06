Das Bundesverwaltungsgericht will heute sein lang erwartetes Urteil zum viel kritisierten massenhaften Töten männlicher Küken bekanntgeben.

Es geht um die Frage, ob die Praxis vieler Brütereien mit dem Tierschutz vereinbar ist. In Deutschland werden jährlich etwa 45 Millionen Küken getötet, weil sie männlich sind und ihre Aufzucht als unwirtschaftlich gilt: Sie legen keine Eier und setzen langsamer Fleisch an als weibliche Tiere.



Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hatte den Brütereien Recht gegeben und befunden, das Kükentöten sei mit dem Tierschutz vereinbar. Die Brütereien hatten gegen einen Erlass des Landes NRW geklagt, der das Töten verbieten sollte. Nun muss das Bundesverwaltungsgericht als höchste Instanz in der Frage eine endgültige Entscheidung treffen.