Nach Ansicht des Deutschen Jagdverbands sollte es künftig die Möglichkeit geben, notfalls auch ganze Wolfsrudel abschießen zu lassen.

Verbandspräsident Fischer sagte der "Bild"-Zeitung, den sehr anpassungsfähigen Raubtieren müsse beigebracht werden, sich von Menschen und Nutztieren fernzuhalten. Dazu könne es auch notwendig sein, ganze Rudel zu töten.



Wölfe sind strengstens geschützt und dürfen überhaupt nicht gejagt werden. Ausnahmen werden nur in gesetzlich eng gefassten Grenzen erlaubt, wenn Wölfe ein problematisches Verhalten entwickeln.

Behörden könnten bereits "rechtssicher handeln"

Das Bundesumweltministerium teilte mit, die bestehenden Regelungen zum Umgang mit "Problemwölfen" reichten aus. Zum Beleg wurde auf die jüngste Entscheidung der Landesbehörden in Schleswig-Holstein verwiesen. Sie zeige, dass die Ämter im Fall von Problemen "rechtsicher handeln" könnten.



In Schleswig-Holstein war gestern der Abschuss eines Wolfs genehmigt worden, der nachgewiesenermaßen mehrfach spezielle Wolfsschutzzäune überwand, um Schafe zu reißen. Mit dem Abschuss solle auch verhindern werden, dass das Tier dieses Verhalten an etwaige Nachkommen weitergebe, hieß es. Auch die Behörden in Niedersachsen genehmigten aus den gleichen Gründen bereits den Abschuss eines sogenannten Problemwolfs.

NABU ist skeptisch

Die Naturschutzorganisation NABU in Niedersachsen äußerte sich skeptisch. Ob die rechtlichen Vorgaben erfüllt seien, könne aufgrund fehlender öffentlicher Informationen nicht abschließend beurteilt werden, teilte der Landesverband in Hannover mit. Es sei aber in jedem Fall "fraglich", wie die beauftragten Jäger das Tier aus der Entfernung von anderen Wölfen seines Rudels unterscheiden könnten.



Die in Deutschland zwischenzeitlich ausgerotteten Wölfe breiten sich hierzulande seit knapp 20 Jahren wieder aus. Inzwischen sind bundesweit mehr als 70 Rudel sowie 30 Paare und drei Einzeltiere nachgewiesen. Die meisten leben im Osten Deutschlands. Gegen die Präsenz der Wölfe machen vor allem Nutztierhalter seit Jahren mobil.