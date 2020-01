Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat das Ziel bekräftigt, das massenhafte Töten männlicher Küken in Deutschland rasch zu beenden.

Mit großer Anstrengung könne dies bis Ende 2021 gelingen, sagte die CDU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bei dem Vorhaben soll Deutschland nach Klöckners Worten mit Frankreich zusammenarbeiten. Dazu wird der französische Landwirtschaftsminister Guillaume morgen zu einem Fachkongress in Berlin erwartet. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im vergangenen Juni entschieden, dass das massenhafte Töten männlicher Küken noch so lange erlaubt bleibt, bis neue Verfahren zur Verfügung stünden, um das Geschlecht der Küken bereits im Ei zu bestimmen.



Klöckner versprach außerdem, die betäubungslose Kastration von Ferkeln noch in dieser Legislaturperiode zu beenden.