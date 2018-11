Der Europäische Rechnungshof beklagt mangelhaften Tierschutz in der Europäischen Union.

In einem in Luxemburg veröffentlichten Papier der Behörde heißt es, Tiere würden teilweise unter qualvollen Bedingungen transportiert und ohne ausreichende Betäubung geschlachtet. Auch gebe es Lücken bei Kontrollen, mit denen die Einhaltung von Mindeststandards gesichert werden sollten. - Die Rechnungsprüfer untersuchten Nutztierbetriebe in fünf Ländern, darunter in Deutschland.