Die traditionelle Leimrutenjagd in Südfrankreich ist weitgehend nicht mit EU-Recht vereinbar.

Das geht aus einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hervor. Demnach darf diese Art des Vogelfangs nur praktiziert werden, wenn der so genannte Beifang keinen Schaden nimmt. Das hält der Gerichtshof aber für unwahrscheinlich. In Frankreich werden Singvögel gefangen, indem mit Leim bestrichene Stöcke in Bäume und Büsche gehängt werden. Die EU-Richter stellten klar, dass traditionelle Fangmethoden zwar in Ausnahmefällen erlaubt werden könnten. Die Tradition reiche als Begründung für die Genehmigung jedoch nicht aus. Im Fall der Leimrutenjagd gebe es zufriedenstellende Alternativen, so die Richter. So könnten Vögel etwa in Gefangenschaft aufgezogen statt gejagt werden.



Die Jagdmethode ist aktuell noch in fünf Départements Südfrankreichs erlaubt. Ob sie komplett verboten wird oder die Rahmenbedingungen verschärft werden, muss nun ein französisches Gericht entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.