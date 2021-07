Gewalt gegen Tiere kann in der Türkei künftig härter bestraft werden.

Auf Vergehen, die bisher nur mit Geldstrafen geahndet wurden, stehen nun bis zu zehn Jahre Gefängnis. Das Parlament in Ankara hatte in der Nacht ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, kann das vorsätzliche Töten eines Tiers mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden, handelt es sich um eine vom Aussterben bedrohte Tierart mit der Höchststrafe. Wer sich an Tieren vergehe, müsse künftig mit bis zu drei Jahren Haft rechnen, hieß es weiter. Der Tierrechtsorganisation Haytap, die seit Jahren für Gesetzesänderungen plädiert, gehen die neuen Regelungen nicht weit genug. Sie kritisiert sie als zu unverbindlich.

