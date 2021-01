Die Corona-Pandemie verschärft dem Deutschen Tierschutzbund zufolge die Finanznot vieler Tierheime.

Ursache dafür sei vor allem der Einnahmeausfall durch den Wegfall von Spendenveranstaltungen, sagte der Präsident des Tierschutzbundes, Schröder, der "Welt am Sonntag". Es fehlten etwa 60 Millionen Euro. Die Vereine und 550 vereinsgeführten Tierheime des Tierschutzbundes in Deutschland finanzieren sich anders als kommunal geführte Einrichtungen vorrangig aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.



Schröder sagte, es sei ein ermutigendes Signal, dass die Bundesregierung die Tierheime und ihre Trägervereine in diesem Jahr mit insgesamt fünf Millionen Euro unterstützen wolle. Die Summe werde aber nicht reichen.

