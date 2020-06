Angesichts von Missständen in der Fleischbranche hat der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Schröder, Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner aufgefordert, das Ordnungsrecht zu verschärfen. Klöckner habe als Ressortchefin bislang überhaupt nichts getan, kritisierte Schröder im Deutschlandfunk. Vielmehr habe die CDU-Politikerin mit der Agrarwirtschaft auf freiwillige Vereinbarungen gesetzt.

Mit Blick auf das geplante Tierwohllabel meinte Schröder, die Ministerin versuche offenbar Zeit zu gewinnen. Der Einzelhandel beteilige sich an den Missständen, indem er Billigfleisch anbiete und Preisdumping bis zum Landwirt durchreiche.



Klöckner warb in diesem Zusammenhang für eine sogenannte Tierwohlabgabe. In kaum einem anderen europäischen Land gebe es solche Dumpingpreise für Fleisch, sagte die CDU-Politikerin in der ARD. Tierwohl, faires Auskommen und Gesundheitsschutz seien bei solchen Preisen aber nicht vorstellbar.



Klöckner trifft sich am Nachmittag mit ihren Kolleginnen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Heinen-Esser und Otte-Kinast, sowie Vertretern der Branche.