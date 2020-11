In Frankreich, Dänemark und Deutschland sind weitere Fälle der Vogelgrippe aufgetreten.

Auf der französischen Insel Korsika wurden hunderte Hennen getötet, in Dänemark ordneten die Behörden die Schlachtung von mehr als 25.000 Vögeln an, nachdem der Erreger im Westen des Landes aufgetreten war. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurde in einem Betrieb das Virus nachgewiesen. Man habe es mit einem aktiven Seuchengeschehen im ganzen Land zu tun, sagte Landesagrarminister Backhaus. Vier von sechs Landkreisen seien inzwischen von der Geflügelpest betroffen.



Anfang des Monats mussten in den Niederlanden 200.000 Vögel getötet werden. Das Vogelgrippe-Virus ist für den Menschen ungefährlich.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.