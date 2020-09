Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner drängt auf ein entschlossenes Vorgehen gegen die in Brandenburg aufgetretene sogenannte Afrikanische Schweinepest.

Ziel müsse es sein, mit einer nationalen Kraftanstrengung die Ausbreitung in andere Bundesländer und in den Haustierbestand zu verhindern und sie aus Deutschland wieder hinauszubekommen, sagte Klöckner der Deutschen Presse-Agentur. Im Kampf gegen die Tierseuche gebe es bereits einen Bund-Länder-Krisenstab. Parallel forsche man an einem Impfstoff.



Der Ausbruch der Schweinepest ist Hauptthema auf der Konferenz der Agrarminister von Bund und Ländern, die heute im saarländischen Weiskirchen beginnt. Mittlerweile ist die für Menschen ungefährliche Krankheit bei 29 toten Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen worden.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.