Nach dem Tiersterben an der Küste der russischen Halbinsel Kamtschatka haben Wissenschaftler einen 40 Kilometer langen Schaumteppich auf dem Meer entdeckt.

Die Forscher der staatlichen Universität Wladiwostok erklärten, der Schaum habe eine tiefgrüne Färbung und sei bis zu 100 Meter breit. Sie hätten Proben entnommen, die nun untersucht würden.



In den vergangenen Tagen waren an der Küste Kamtschatkas zahlreiche tote Meerestiere an den Strand gespült worden. Umweltschutzorganisationen fanden in Wasserproben giftige Substanzen. Die Ursache ist weiterhin unklar.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.