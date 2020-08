Bei ihren Beratungen über bessere Bedingungen in der Tierhaltung haben Bund und Länder noch keine Maßnahmen beschlossen.

Nach einer Agrarministerkonferenz in Berlin kündigte Bundesministerin Klöckner an, dass man bei einem weiteren Treffen im Frühjahr über eine mögliche Steuer auf Fleisch und andere Tierprodukte entscheiden wolle. Tierwohl, also bessere Bedingungen in der Tierhaltung, mehr Platz und Beschäftigung in den Ställen, müssten den Verbrauchern etwas wert sein, meinte Klöckner. Im Frühjahr würden dazu Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zur Finanzierung vorliegen.