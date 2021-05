Die USA schränken die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Unterstützung Äthiopiens ein.

Alg Grund gab der amerikanische Außenminister Blinken den Konflikt in der Region Tigray an. Auch sollten amtierende und ehemalige Regierungsvertreter Äthiopiens mit Visa-Sanktionen belegt werden.



In Tigray bekämpfen sich seit Anfang November das äthiopische Militär und die Volksbefreiungsfront TPLF. Es wird davon ausgegangen, dass bereits Tausende Menschen getötet wurden. Zehntausende sind auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.