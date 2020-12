Äthiopien hat angekündigt, Flüchtlinge aus zwei Lagern in der Provinz Tigray zurückzuschicken.

Das geht aus einer Erklärung der Regierung in Addis Abeba hervor. Diese hatte die Militäroperationen nach rund einem Monat heftiger Kämpfe gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray am Montag für beendet erklärt.



as UNO-Flüchtlingshilfswerk nannte die Ankündigung völlig inakzeptabel. Die Organisation hat nach eigenen Angaben weiterhin keinen Zugang zu der Region im Norden Äthiopiens. Rund 50.000 Menschen waren vor den Kämpfen in den Sudan geflohen. Unterdessen teilte eine dänische Hilfsorganisation mit, dass drei ihrer Mitarbeiter Ende November in Tigray getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.