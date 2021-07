Das Uno-Kinderhilfswerk Unicef hat eine anhaltende Instrumentalisierung der humanitären Hilfe im Konflikt um die äthiopische Provinz Tigray beklagt.

Der Sprecher für Unicef Deutschland, Tarneden, sagte im Deutschlandfunk, es gebe immer wieder Versuche, Helfende zum Teil des Konflikts zu machen. Die Kriegsparteien legten eine ungeheure Rücksichtslosigkeit gegen Zivilbevölkerung und Helfende an den Tag; so seien auch zuletzt noch Brücken, Gesundheitsstationen und Einrichtungen für die Wasserversorgung zerstört worden. Die Provinz im Norden Äthiopiens sei für Informationen und Helfende faktisch abgeriegelt, im Internet tobe ein Propagandakrieg.



Vor rund einer Woche war die Armee der Zentralregierung von Ministerpräsident Abiy in einen einseitigen Waffenstillstand getreten. Zugleich hatte die verfeindete Tigrayische Volksbefreiungsfront weite Teile der Provinz wieder zurückerobert. In dem seit November andauernden Konflikt, an dem auch eritreische Truppen beteiligt sind, werden allen Seiten Massakern und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Nach UN-Angaben sind fünf der sieben Millionen Einwohner auf Hilfe von außen angewiesen, 1,8 Millionen stehen am Rande einer Hungersnot.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.