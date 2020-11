Die Vereinten Nationen verlangen nach Berichten über Massaker an Zivilisten in Äthiopien eine unabhängige Untersuchung.

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet sagte in Genf, es bestehe die Gefahr, dass die Lage vollkommen außer Kontrolle gerate. Sollte eine der kämpfenden Parteien in dem ostafrikanischen Land absichtlich Zivilisten getötet haben, käme dies selbstverständlich einem Kriegsverbrechen gleich. Auch die USA äußerten sich alarmiert und verlangten eine sofortige Deeskalation.



Der militärische Konflikt zwischen den Truppen der äthiopischen Zentralregierung in Addis Abeba und den Kämpfern der in der abtrünnigen Region Tigray regierenden Volksbefreiungsfront TPLF war Anfang November eskaliert. Seither flohen nach UNO-Angaben mehr als 14.500 Menschen in den benachbarten Sudan.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.