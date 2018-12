Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, sich eindeutig für die Schließung des belgischen Atomkraftwerks Tihange 2 einzusetzen.

Die Fraktionsvorsitzenden Göring-Eckhardt und Hofreiter werfen dem Bundesumweltministerium vor, ein Gutachten der Reaktorsicherheitskommission falsch zu interpretieren. Dieses enthalte keine Bestätigung der Unbedenklichkeit der Reaktordruckbehälter, heißt es in einem Grünen-Antrag für den Bundestag, aus dem die Zeitung "Welt am Sonntag" zitiert. Trotzdem sei die Bundesregierung von ihrer ursprünglichen Forderung nach einer Schließung von Tihange abgerückt. In dem Reaktor waren 2012 tausende Risse festgestellt worden.