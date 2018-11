In der mexikanischen Stadt Tijuana haben hunderte Migranten aus Zentralamerika demonstriert.

Nach örtlichen Medienberichten versammelten sich die Menschen in der Nähe des Grenzübergangs zur USA und verlangten Einlass in das Land. Mexikanische Behördenmitarbeiter riefen die Flüchtlinge auf, sich auf eine Warteliste für einen Asylantrag in den Vereinigten Staaten einzutragen.



In Tijuana sind inzwischen rund 4500 Menschen aus Zentralamerika angekommen, die meisten von ihnen Honduraner. Die Menschen sind vor der Armut und Gewalt in ihrer Heimat geflohen. US-Präsident Trump drohte erneut damit, die gesamte Grenze zu Mexiko zu schließen, und damit auch den Handel zu stoppen.