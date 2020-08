China hat das Vorgehen von US-Präsident Trump gegen die Videoplattform TikTok kritisiert.

Es handle sich um einen Akt der - Zitat - "willkürlichen politischen Manipulation und Unterdrückung", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. China werde die legitimen Rechte und Interessen seiner Unternehmen verteidigen.



Trump hatte gestern ein Dekret gegen TikTok unterzeichnet. Es tritt in 45 Tagen in Kraft und enthält ein Verbot, mit der chinesischen Inhaberfirma ByteDance Geschäfte zu machen. Trump beschuldigt das Unternehmen, über die Plattform Spionage für die Regierung in Peking zu betreiben. Mit der Verfügung verstärkt Trump den Druck auf ByteDance, das US-Geschäft von TikTok an eine amerikanische Firma zu verkaufen.