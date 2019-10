Die Betreiber der TikTok-App haben den Vorwurf aus den USA zurückgewiesen, sie stünden unter dem Einfluss der chinesischen Behörden.

Die Regierung habe nie um das Löschen von Daten oder anderes gebeten, betonte das in Peking ansässige Unternehmen Bytedance. Die Daten der amerikanischen Nutzer lägen außerdem alle auf Servern außerhalb der Volksrepublik.



Mehrere US-Senatoren hatte in Washington erklärt, TikTok stelle potentiell eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten dar. Die Kritik an der App reiht sich in die US-Bedenken gegen andere chinesische Digital-Konzerne wie Huawei ein.



Die App ist eines der am schnellsten wachsende soziale Netzwerke und unter Jugendlichen sehr beliebt. Allein in den USA soll sie über 100 Millionen mal heruntergeladen worden sein. Die Inhalte werden als Kurzvideos oder Karaoke-Clips eingestellt.