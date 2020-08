Der Kurznachrichtendienst Twitter hat einem Zeitungsbericht zufolge Fusionsgespräche mit der Video-Plattform TikTok geführt.

Es seien aber nur vorläufige Verhandlungen gewesen, schreibt das "Wall Street Journal". Ob Twitter tatsächlich die Übernahme des US-Geschäfts von TikTok anstrebe, sei unklar. Die von der chinesichen Firma ByteDance betriebene Plattform steht in den Vereinigten Staaten unter erheblichem Druck. US-Behörden werfen ByteDance vor, persönliche Informationen der überwiegend jungen TikTok-Nutzer an die chinesische Regierung weiterzugeben. Präsident Trump, der zwischenzeitlich mit einem Verbot von TikTok drohte, will nun einen Verkauf an ein US-Unternehmen erreichen. Als Favorit gilt Microsoft.