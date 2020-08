Der Softwarekonzern Microsoft strebt eine Übernahme des US-Geschäfts und weiterer Aktivitäten der internationalen Videoplattform Tiktok an.

Der Konzern teilte mit, trotz Bedenken von US-Präsident Trump weiter Gespräche mit Tiktoks chinesischem Eigentümer ByteDance führen zu wollen. ByteDance steht unter Druck, Tiktoks US-Geschäft zu verkaufen, da Trump wegen Sicherheitsbedenken ein Verbot der App in den Vereinigten Staaten angekündigt hat.



Außenminister Pompeo bekräftigte dies. Er sagte, das Verbot werde innerhalb der nächsten Tage erfolgen. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, Trump wolle ByteDance eine 45-tägige Frist einräumen, um einen Verkauf der App an Microsoft auszuhandeln.



US-Behörden hatten wiederholt Bedenken geäußert, dass Tiktok Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergibt. Das Netzwerk weist solche Vorwürfe zurück.