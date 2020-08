US-Präsident Trump will nun offenbar einen raschen Verkauf der Videoplattform TikTok durch den chinesischen Mutterkonzern Bytedance erreichen.

Wenn bis zum 15. September keine Übernahme zustande komme, werde TikTok in den USA "dichtgemacht", sagte Trump im Weißen Haus. Er verwies auf laufende Gespräche mit dem US-Konzern Microsoft. Ein Teil des Verkaufserlöses müsse an das US-Finanzministerium fließen, fügte der Präsident hinzu. Am Samstag hatte Trump zunächst angekündigt, er wolle die Plattform in den Vereinigten Staaten verbieten. Den Betreibern von TikTok wird vorgeworfen, persönliche Daten seiner zumeist jungen Nutzer an die chinesische Regierung weiterzugeben.